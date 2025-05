Patteggiamento Inter, Alvino: “Solita farsa all’italiana, si nasconde la verità!”

Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un pensiero sul proprio profilo X in merito alla questione del patteggiamento da parte dell’Inter e dei suoi tesserati per quanto riguarda l’inchiesta ultras, secondo cui alcuni membri di spicco del club come Simone Inzaghi ed Hakan Calhanoglu avrebbero intrattenuto rapporti con i capi ultrà della curva interista. In questo, ha definito il procedimento una farsa. Di seguito, il contenuto del suo messaggio. “Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso”.

