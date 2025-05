Osimhen alla Juve? Giuntoli pronto all’assalto

Napoli al centro del mercato: Osimhen nel mirino della Juve, Conte uomo chiave per il futuro

Il Napoli torna al centro delle attenzioni del mercato, non solo per la sua posizione in campionato ma anche per l’impatto che Antonio Conte sta avendo sulla squadra e sulle scelte future. A parlarne è Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato della Rai, intervenuto a Radio Bianconera durante la trasmissione Fuori di Juve.

Uno dei nomi più caldi è quello di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che Cristiano Giuntoli – oggi alla Juventus – ha portato in Italia proprio durante la sua esperienza a Napoli. Paganini ha rivelato: “Giuntoli proverà fino all’ultimo a riportarlo con sé. Il rapporto personale che ha con Osimhen e il suo entourage può fare la differenza, ma trattare con De Laurentiis sarà tutt’altro che semplice”. Il presidente azzurro, noto per la sua fermezza nelle trattative, difficilmente si priverà del suo centravanti senza garanzie tecniche e un’offerta congrua.

Ma il mercato non è l’unico tema caldo. Anche il nome di Antonio Conte circola con forza negli ambienti bianconeri, nel caso in cui Tudor non dovesse essere confermato. Tuttavia, Conte è legato al Napoli da un contratto importante e, secondo Paganini, “trattare con ADL non sarà affatto facile”, lasciando intendere che il tecnico salentino potrebbe restare a lungo sulla panchina azzurra, anche grazie alla sfida motivante che rappresenta guidare il club partenopeo.

Il futuro di alcuni giocatori del Napoli interessa anche altre big: tra questi Anguissa, il cui rinnovo ancora non è arrivato. Un’eventuale partenza del centrocampista camerunese potrebbe attirare l’attenzione della Juve, sempre molto attenta ai parametri zero.

Il Napoli, quindi, si trova in una fase delicata ma stimolante, in cui tra il lavoro di Conte, le possibili cessioni eccellenti e l’interesse delle rivali per i suoi top player, sarà fondamentale saper gestire le dinamiche interne per rimanere competitivo anche nella prossima stagione.