Misure di Sicurezza per la Partita Lecce-Napoli: restrizioni sulla vendita dei biglietti

La Questura ha inviato un’email al Lecce, chiedendo al Club di adottare una misura specifica: “In merito alla partita di calcio U.S. LECCE – S.C.C. NAPOLI del 03.05.2025, si ricorda che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in base ai rischi valutati, ha emesso la determinazione n. 16/2025 del 23 aprile scorso, disponendo che i biglietti per i residenti della Regione Campania siano venduti esclusivamente per il settore ospiti, solo se sono sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ’S.S.C NAPOLI’.

La richiesta riguarda il rilascio di accrediti ai residenti in Campania per evitare un esodo incontrollato: ‘Per non compromettere l’efficacia delle misure organizzative disposte, tenendo conto anche delle decisioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 30 aprile scorso, si invita la Società a limitare al minimo il rilascio di accrediti ai residenti della Regione Campania nei settori diversi dal settore ospiti.’”