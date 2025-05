Lecce, report allenamento: un titolare rischia di saltare il Napoli

Il Lecce ha ripreso gli allenamenti nel pomeridiano per prepararsi al match casalingo di sabato pomeriggio contro il Napoli. Di seguito il report del club salentino:

“Il lavoro dei giallorossi è proseguito questo pomeriggio con una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della 35ª giornata della Serie A Enilive. Lavoro differenziato per Rebic reduce da stato influenzale. Domani la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi ospiteranno il Napoli sabato alle 18:00”.