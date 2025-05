Lecce-Napoli: Conte ha scelto per la difesa una soluzione inedita

Il Napoli di Antonio Conte è già proiettato verso la delicata trasferta di sabato contro il Lecce, sfida chiave per tenere viva la corsa scudetto. Dopo il passo falso con il Torino, gli azzurri sanno di non poter più sbagliare, ma devono fare i conti con un’infermeria che continua a dettare le scelte dell’allenatore.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno, out fino al termine della stagione, ha costretto Conte a rivedere ancora una volta il proprio assetto difensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prende quota l’ipotesi di vedere Mathias Olivera schierato come centrale al fianco di Amir Rrahmani. Un ruolo non inedito per l’uruguaiano, che in nazionale ha già ricoperto quel compito con buoni risultati.

Il tecnico salentino sembra orientato a rilanciare il piano originariamente pensato per la sfida contro il Torino, mai attuato proprio a causa dell’infortunio last-minute di Buongiorno. La novità riguarda anche l’impiego di Leonardo Spinazzola come terzino sinistro, con Scott McTominay schierato largo a centrocampo in un 4-4-2 “elastico” che, in fase di possesso, può trasformarsi in un 3-5-2 più offensivo e aggressivo.

In attacco spazio ancora a Giacomo Raspadori, che affiancherà Romelu Lukaku per una coppia d’attacco dinamica e complementare. Il belga è chiamato a ritrovare continuità sotto porta, mentre l’ex Sassuolo avrà il compito di cucire il gioco tra i reparti e creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Conte chiede concentrazione massima e massima compattezza per affrontare un Lecce che, davanti al proprio pubblico, ha già messo in difficoltà più di una big.