La coincidenza che fa sognare i tifosi partenopei. Napoli come la Juve di Conte nella stagione 2011/2012

Il Napoli di Antonio Conte, che domenica contro il Torino è tornato in testa al campionato, dopo aver perso il primato al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas a Febbraio, adesso ha tutto nelle proprie mani.

Difatti a +3 sull”Inter alla 34esima giornata, i tifosi sognano di rifesteggiare nelle piazze e allo stadio proprio come 2 anni fa.

Mancano ancora 4 partite, di certo la vittoria dello scudetto non è ancora matematica, ma la febbre per il tricolore è tornata in tutta Napoli.

Ad alimentare le speranze e il sogno di un nuovo tricolore in città, c’è un dato che caratterizza due squadre allenate da Antonio Conte in due stagioni diverse.

Difatti proprio come la Juventus nella stagione 2011/2012, Il Napoli di Antonio Conte si ritrova alla 34esima giornata a + 3 dalla seconda (Inter), che però nel 2011 era l’altra milanese il Milan.

Si sa poi quell’anno come finì, la Juventus vinse il suo 28esimo titolo e si proclamò campione d’Italia. Chissà che questo non possa ripetersi anche a Napoli quest’anno.

E voi cosa ne pensate?, Il Napoli vincerà lo scudetto?