In caso di Scudetto ci sarà il pullman scoperto per la città? La posizione del sindaco Manfredi

L’amministrazione comunale si sta già muovendo in caso di un eventuale festa Scudetto. Mancano ancora quattro giornate ed è tutto ancora in bilico, ma Napoli ha bisogno di pianificare in anticipo il da farsi per non arrivare impreparato al lieto evento. Come riporta Repubblica, la novità più importante rispetto al 2023 dovrebbe essere il pullman scoperto. Al sindaco Manfredi piace molto l’idea del bus in giro per la città e sarebbe favorevole ad attualizzarla. Ci sarà modo per affrontare l’argomento nei prossimi giorni, prima c’è da vincere le ultime quattro partite e laurearsi campioni.