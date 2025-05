Quest’anno il supporto dei tifosi azzurri al Napoli non è mai mancato. Contro il Genoa ci sarà l’ottavo sold out consecutivo, il tredicesimo stagionale. Biglietti polverizzati in due ore con oltre 80.000 persona in coda, ancor prima iniziasse la vendita. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i dati sul Maradona sono eccezionali: 863.969 spettatori totali in casa quest’anno, con una media di 50.822. Contro l’Inter registrata l’affluenza più alta con 53.851 supporters azzurri.