Chiariello: “Il Napoli vince con la difesa, chi l’avrebbe mai detto?”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare della difesa del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Compri 40mln il miglior difensore italiano sotto i 25 anni, hai Rrahmani e Jesus che l’anno scorso si erano persi, Rafa Marin che è un prospetto e non puoi comprare solo 30enni, per 8 mesi scomparso, Buongiorno che ha saltato mezzo campionato, Jesus che è entrato col terrore di chi lo vedeva inaffidabile e come con Spalletti ha fatto molto bene, ora il problema è Rafa Marin ma è entrato bene”.