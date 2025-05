CdS – ADL-Conte, fissato un incontro per la prossima settimana. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di un prossimo incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, al fine di programmare tutti gli obiettivi per la prossima stagione. Il patron del Napoli, che lunedì tornerà dalla sua vacanza alle Maldive, non vuole commettere lo stesso errore del 2023 ed è già pronto per incontrare il suo tecnico e così delineare gli obiettivi futuri, visto che nella prossima stagione ci sarà da competere su tre fronti, ovvero Serie A, Coppa Italia e Champions League. Questo, al di là di quale sarà il risultato finale di questa annata. Insieme a loro, sranno presenti l’ad Andrea Chiavelli e il Ds Giovanni Manna. Quest’incontro probabilmente andrà in scena la prossima settimana, o comunque poco prima di Napoli-Genoa, partita immediatamente successiva alla trasferta di Lecce.