Cassano: “Conte merita il premio Nobel per ciò che sta facendo”

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni del podcast Viva El Futbol, per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Se Conte dovesse vincere, e da sportivo me lo auguro per loro, andrebbe oltre quello che ha fatto Spalletti: ne sono convinto. Se a Spalletti hanno fatto i santini, a lui devono intestare lo stadio Maradona. Anche se Conte non vincesse il campionato, la stagione sarebbe da voto 10. Se addirittura lo vincesse, meriterebbe il Nobel. Sarebbe un miracolo, sta facendo qualcosa di stratosferico. Pensavo che il campionato fosse finito, invece lui continua a martellare. Lukaku ha segnato appena 12 gol, il suo centravanti reale è McTominay. Il Napoli ha la miglior difesa dei top 5 campionati europei. Sta facendo rendere al 110% una squadra assolutamente normale, con una panchina composta da giocatori che farebbero fatica a salvarsi in Serie A”.