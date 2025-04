Tuttosport – ” Conte, l’infortunio di Buongiorno è una mazzata in ottica scudetto “

Una stagione veramente sfortunata per quanto riguarda gli infortuni. Dal soleo alle lesioni muscolari, il Napoli ha perso giocatori importanti in momenti diversi del campionato, e quasi mai si è ritrovato con la rosa completa a disposizione. Adesso, oltre che a David Neres, Antonio Conte dovrà fare a meno ( di nuovo ) di Alessandro Buongiorno per almeno 3 partite. Ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

“ Conte ha perso un altro pezzo importante lungo la volata scudetto: Alessandro Buongiorno. L’infortunio che domenica sera contro il Torino lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca al 19′ del secondo tempo costringerà il difensore centrale, quasi certamente, a chiudere in anticipo il campionato. “