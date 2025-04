Tmw – Paixao non è nella shortlist del Napoli per il post Kvara. I motivi

Igor Paixao non è nella shortlist del Napoli per quanto riguarda il ruolo di sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il brasiliano, di proprietà del Feyenoord, è stato uno dei nomi maggiormente seguiti dal ds Giovanni Manna come conseguenza della partenza del georgiano. La valutazione di 25 milioni di euro può favorire l’emergere di una potenziale trattativa, poiché alla portata del club. Tuttavia, ci sono alcuni dubbti sul suo possibile approdo. Uno di questi riguarda la sua fisicità. Il brasiliano, infatti, è alto 167 centimetri per 65 chili, che hanno fatto porre le maggiori domande, specie perché nel reparto orfano di Kvara e con il solo Neres a disposizione serve un profilo importante. Non aiuta nemmeno il suo status di extracomunitario. Motivi che hanno convinto la dirigenza azzurra a non tentare il colpo, ed al momento non è dato sapere se potrebbe tornarci. A riportare è Tuttomercatoweb.