Tmw – Occhio Napoli, Parma e Fiorentina mettono gli occhi su Vergara.

Il Parma segue Antonio Vergara, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in prestito alla Reggiana, dove si è messo bene in mostra. In quest’annata con gli emiliani, il classe 2003 ha totalizzato 31 presenze in Serie B, condite da 5 gol e 6 assist, rivelandosi un calciatore polivalente, in grado di poter essere schierato da centrocampista, trequartista o ala destra. Su di lui c’è l’occhio anche della Fiorentina, che ha chiesto informazioni per un trasferimento a titolo definitivo. Al momento, è difficile stabilire una sua valutazione economica, quindi per degli sviluppi bisognerà attendere il termine della stagione. Il club partenopeo, dal canto suo, avrà modo di decidere il suo futuro, in quanto ha un contratto in scadenza nel 2027. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.