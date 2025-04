Tatuaggio McFratm, l’autore: “Ho fatto tutto da solo. Sarà un ricordo al di là di tutto”

Vincenzo Poziello, tatuatore di Vik Ink Tattoo che ha disegnato sul suo avambraccio un tatuaggio dedicato a Scott McTominay, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo, presenta il numero 8 e la dicitura McFratm, ormai divenuto nuovo soprannome del centrocampista scozzese.

“Sono un tifoso scaramantico e non avrei mai tatuato il 4 prima di averlo vinto. Questo non è un gesto dedicato a qualcosa, qualcuno mi ha detto ‘Cosa fai se va alla Juve?’ È comunque un ricordo perché se viene uno scozzese a che ti dice fratm meglio di un napoletano è comunque un ricordo. Marketing? Certo, ho voluto essere tra i primi a farlo perché ne avevo le possibilità. Sarà un ricordo, e poterlo sfruttare per marketing era lo scopo del video. Autografo? Manca solo quello… Tatuaggio in caso di scudetto? Non ho tatuaggi dedicati allo scudetto, ma simbolici. Magari ci sarà qualcosa”.