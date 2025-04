Stadio Maradona, l’ass. Cosenza conferma di aver consegnato il dossier al Comune

Edoardo Cosenza, assessore alla Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, ha scritto sul proprio profilo Facebook di aver consegnato l’articolato per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona al sindaco Gaetano Manfredi. Ora, si passerà alla prossima fase, quella in cui bisognerà discutere su se verrà trovato l’accordo per ristrutturare lo stadio. “Come promesso l’articolato studio è stato completato entro il 30 aprile ed inviato al Sindaco. Adesso il materiale per discutere con il grande Presidente c’è. Loro e solo loro sono gli interlocutori… Da parte mia FNS”.