Secondo quanto riporta l’inviato Sky Francesco Modugno a Sky Sport, a Lecce non ci sarà il presidente De Laurentiis, che è in vacanza alle Maldive. Rientrerà a metà della prossima settimana, per lui previsti impegni istituzionali perché si fa sul serio per quanto riguarda lo stadio Maradona e il nuovo centro sportivo. Poi verrà anche il tempo di incontrare Antonio Conte.