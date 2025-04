Restyling Maradona, tra 6 giorni si saprà se l’accordo sui i lavori tra il comune e il Napoli

Sulla questione Restyling del Maradona tra il Sindaco Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono in continuo dialogo costante negli ultimi 2 mesi sul futuro dello stadio, ne parla Il Mattino.

“Manfredi il 5 maggio è atteso a Radio Crc, la radio ufficiale del Calcio Napoli, dove sarà intervistato sulla questione stadio. E questo lascia immaginare che tra sei giorni si saprà se l’accordo sui lavori da fare al Maradona è stato finalmente trovato tra le parti. Del resto come racconta Manfredi è in costante contatto con De Laurentiis che sarà stato aggiornato sull’evoluzione dello studio in tempo reale”