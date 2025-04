Repubblica – ” Buongiorno, infortunio causato anche dalla febbre di Raspadori “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle cause che hanno portato l’infortunio ad Alessandro Buongiorno, dato che nelle intenzioni di Antonio Conte il difensore azzurro sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma l’improvviso stato febbrile di Raspadori ha rimescolato le carte in tavola. Ecco un estratto dell’articolo:

” Le due assenze con Empoli e Monza e il rientro in extremis con i granata, causato indirettamente dallo stato febbrile di Raspadori. “

” Tutta colpa della coperta corta, che ha costretto Conte a prendersi un rischio e a ridisegnare la sua squadra a pochissime ore dal calcio d’inizio: mettendo da parte il 3-5-2 provato nel corso della settimana e rispolverando per causa di forza maggiore il 4- 3- 3, con Olivera che era rimasto alla fine terzino sinistro e con Spinazzola avanzato nel tridente. Ma la priorità era la vittoria e con gli uomini come al solito contati (sono già fuori combattimento Neres e Juan Jesus) il tecnico non aveva avuto altra scelta per dare la caccia ai fondamentali tre punti”.