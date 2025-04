Repubblica – ” Buone notizie per Conte, due giocatori recuperano in vista del Lecce “

Sicuramente i tifosi del Napoli sono rimasti senza parole dopo che sono usciti tre giocatori per infortunio, nell’ultima partita giocata contro il Torino. E se il problema accusato da Alessandro Buongiorno è grave ( sarà out fino a fine stagione ), arrivano invece buone notizie per gli altri due infortunati, cioè Anguissa e Lobotka: i due centrocampisti saranno a disposizione del mister Antonio Conte per la prossima partita. A parlarne è l’edizione odierna de la Repubblica, ecco un estratto dell’articolo:

” L’obiettivo al Maradona alla fine è stato centrato e il Napoli ha allungato in classifica, ma il nuovo infortunio di Buongiorno è stato il prezzo collaterale da pagare. Dovrebbe essere invece rientrato l’allarme per Anguissa e Lobotka, costretti a loro volta a chiedere il cambio per problemi fisici durante la spigolosa sfida contro il Torino. I due centrocampisti stanno infatti meglio e Conte li avrà salvo ulteriori contrattempi a disposizione nella trasferta di sabato a Lecce, dove gli azzurri scenderanno in campo quasi sicuramente con l’assetto tattico che avevano provato durante la scorsa settimana. “