Marino: “Conte non deve incolpare i campi di allenamento per gli infortuni”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TeleVomero per parlare della questione infortuni degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Infortuni? Sentir parlare solo dei campi è assurdo. Bisognerebbe iniziare a dire se è un campo duro o morbido, un campo può essere rischioso se è troppo duro o troppo morbido. I campi lì li ho fatti io, erano perfetti, ma c’era anche De Nicola, uno specialista della prevenzione e ci ha evitato tanti infortuni nella prevenzione. Sento parlare di campi sabbiosi, ma forse qualcuno pensa siano così perché vicini alla spiaggia. I campi li ho visti costruire, c’è tutto il drenaggio, tutti gli strati. La mia concezione è questa: Conte fa una preparazione che non risparmia nessuno, lui non va per il sottile e non va per l’individuale, lo fa collettivo. Succede che ci sono alcuni giocatori che non hanno la struttura per la sua preparazione, come Gasperini che col tempo ha esentato chi non sopportava questa preparazione”.