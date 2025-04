Incocciati: “Il Napoli ha nelle mani il proprio destino. Su McTominay…”

Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni del podcast “Il Calcio Parlato” per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha in mano questo Scudetto. Per come è nato sarebbe legato al sacrificio del gruppo. Conte e la società hanno lavorato benissimo. Conte? Ha avuto tante insidie in questa stagione, però anche con Kvaratskhelia era la squadra che tra le big segnava di meno. McTominay è in un momento di grande entusiasmo, avere calciatori che hanno il desiderio di concludere a rete è decisivo. Se un giocatore come Politano avesse questo fortissimo desiderio di fare gol potrebbe essere un giocatore ancora più completo”.