Champions League, dove vedere Barcellona – Inter in TV

Una grande, anzi una grandissima notte di Champions League ci aspetta oggi, con protagoniste il bellissimo Barcellona di Hansi Flick e l’ultima italiana rimasta ancora in corsa nella massima competizione europea, cioè l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a fare il massimo in questa partita d’andata delle semifinali, per poi giocarsi tutto in casa propria nella partita di ritorno che si giocherà il 6 maggio, cioè di martedì.

Dove sarà visibile la partita ? Come di consueto per le partite del mercoledì, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.