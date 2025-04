Centro sportivo, il sindaco di Qualiano: “Se ci saranno novità sarò il primo a comunicarle”

Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui racconta delle novità in merito alla possibilità che il prossimo centro sportivo possa svilupparsi proprio nel suo comune. In questo, chiarisce che al momento non ci sono novità in merito alla possibilità che ci sia la partenza dei lavori per lo stess e che in caso arrivasser, sarà il primo a renderle note.

“In questi giorni, a seguito delle indiscrezioni pubblicate da Il Mattino sul nuovo centro sportivo del Napoli, sto ricevendo numerose richieste da parte di radio, media e TV, ai quali va tutta la mia stima e il mio rispetto. Ho sempre avuto un rapporto trasparente e collaborativo con la stampa, e continuerò ad essere disponibile come lo sono sempre stato. Tuttavia, sento il dovere di chiarire che sulla ipotesi “centro sportivo del Napoli a Qualiano” non ci sono novità rispetto a quanto già detto pubblicamente. Qualora ci fossero sviluppi, sarò io il primo a comunicarli con la consueta trasparenza. Fino ad allora, pur restando a disposizione di tutti i media, ritengo superfluo ribadire quanto già detto”.