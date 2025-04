CDM – ” Restyling Maradona, ecco cosa chiede Adl per far iniziare i lavori “

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulla questione stadio, tema sempre caldo in casa Napoli. Ecco un estratto dell’articolo, nel quale vengono evidenziate le richieste di Aurelio de Laurentiis al comune:

” Lo stadio, secondo il patron azzurro, dovrebbe prevedere l’eliminazione della pista d’atletica (l’Uefa per gli Europei non lo chiede); corsie che, di fatto, verrebbero ‘coperte’ dall’estensione del secondo anello verso il campo, il che determinerebbe una conformazione delle tribune un po’ sul modello Olimpico. E con circa 70mila posti. Soluzione, questa, che appare l’unica possibile per eliminare la pista d’atletica con l’avvicinamento dell’unica tribuna che rimarrebbe oltre all’attuale terzo anello (come la foto della sezione in alto che era il progetto che anni fa presentò De Laurentiis al comune. “