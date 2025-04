Bonucci: “Un giorno allenatore? Vedremo! Conte è il mio riferimento”

Leonardo Bonucci, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV per parlare del suo futuro come allenatore. Ecco cosa ha dichiarato:

“L’idea c’è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso Uefa A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all’Under 20 e le Prime Squadre in Serie C. Se dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l’obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale – prosegue – Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori, ma se dovessi sceglierne due come punti di riferimento per un possibile futuro in panchina sarebbero Antonio Conte e Roberto Mancini. Caratteri completamente diversi, ma tatticamente mi hanno insegnato tanto”. “Il calcio è il lavoro più bello del mondo… se impari a toglierti le pressioni di dosso”.