Biglietti Napoli-Genoa, pronta l’ennesima invasione azzurra. Già code lunghissime su TicketOne

Alle ore 12:00 di oggi 30 aprile è partita la fase 1 di vendita dei biglietti per la partita Napoli-Genoa, in programma per il giorno domenica 11 maggio alle ore 20:45. Una gara molto attesa dai tifosi, in quanto la febbre per il possibile quarto scudetto è ben lucida nel pensiero collettivo. Una voglia che ha fatto sì che la vendita dei tagliandi partisse molto bene. Questa, infatti, segnala delle code lunghissime. Sul sito di Ticketone, si possono registrare quasi 20000 tifosi in attesa di acquistare il proprio biglietto, come scovato da MondoNapoli. In città, la voglia di scudetto è fortissima, e lo testimonia l’ottima partenza di questa vendita.