Tuttosport – Rischio stagione finita per Juan Jesus e Neres: ecco le loro condizioni

In attesa di novità sul fronte Buongiorno, Tuttosport fa chiarezze sulle condizioni di Juan Jesus e David Neres: “Il primo ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il secondo è nuovamente alle prese con una lesione al soleo”. Il giornale parla di stagione finita per entrambi a meno di clamorose novità. Una botta durissima per il Napoli, che se dovesse perdere anche Buongiorno, avrebbe il solo Rafa Marin come centrale di ruolo al fianco di Rrahmani per le ultime quattro partite.