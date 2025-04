Tutti pazzi per McTominay – E se ci fosse stato Brescianini al suo posto? Ecco perchè l’affare saltò

McTominay con cinque gol nelle ultime tre partite è diventato il nuovo idolo in casa Napoli, capace di trascinare gli azzurri verso un impresa impensabile ad inizio anno. Eppure la possibilità che Scott non arrivasse mai a vestire la maglia del Napoli è stata molto alta. Come riporta Tuttosport, Marco Brescianini, all’epoca giocatore del Frosinone, era ad un passo dagli azzurri l’estate scorsa, con tanto di arrivo a Villa Stuart e selfie con i tifosi. Superate le visite mediche, si aspettava solo il tweet di De Laurentiis per l’annuncio ufficiale. Percassi, Presidente dell’Atalanta, approfittò di un incidente diplomatico tra Napoli e Frosinone (problema legato a dei documenti) e nella stessa giornata lo portò a Bergamo e firmò con la Dea. Manna virò forte su McTominay e riuscì a regalare a Conte un centrocampista internazionale per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Se l’affare Brescianini fosse andato in porta, lo scozzese non sarebbe mai arrivato in azzurro e adesso staremmo parlando probabilmente di un altro campionato.