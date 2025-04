Moretto-Il Napoli sta valutando due opzioni per il centrocampo

Il Napoli ha conquistato ufficialmente la qualificazione alla prossima Champions League ed in estate dovrà agire per rinforzare la rosa di mister Conte.

Matteo Moretto, esperto di mercato ha fatto il punto sugli obiettivi degli azzurri, specialmente a centrocampo. “Bisogna chiarire quale sarà il futuro di Anguissa, c’è questa forte possibilità che saluti Napoli a fine anno. Ma al di là di Anguissa, il Napoli comunque vuole rinforzare il centrocampo, sta cercando due profili per poter andare a a migliorare il reparto. Abbiamo già parlato di Frattesi, che è sicuramente un’opzione e nelle ultime ore abbiamo riparlato di Ferguson del Bologna, centrocampista scozzese di 25 anni, è rientrato da un infortunio importante al legamento crociato. Quindi adesso non sta giocando molto anche per questo motivo qui, ma ricordiamo tutto quello che ha fatto e dimostrato in Italia nelle passate stagioni. Il Napoli sta continuando a lavorare su Ferguson, è un profilo che piace moltissimo e consiglio tenerlo ad una posizione abbastanza alta nella lista delle preferenze del Napoli“.