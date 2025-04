Il Mattino-Per Osimhen possibile sconto da parte di De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen è ancora pieno di interrogativi, il calciatore nigeriano farà ritorno a Napoli dopo il prestito ai turchi del Galatasaray ma prima della chiusura del mercato estivo saluterà il capoluogo campano.

Diverse sono le pretendenti per Victor ma secondo quanto riportato da Il Mattino l’Al-Hilal sta facendo importanti passi avanti per la buona riuscita dell’operazione: ““Basterà che una squadra interessata al nigeriano paghi la clausola rescissoria (fissata a 75 milioni soltanto per l’estero). C’è la Premier League con il Manchester United che sta provando a risparmiare proponendo contropartite tecniche. Chissà che non possano tornare utili i petrodollari arabi: De Laurentiis sarebbe pronto a fare uno ‘sconto’ all’Al-Hilal, accettando una cifra intorno ai 65 milioni a patto che l’assegno per Osimhen sia staccato nel mese di giugno e non più tardi“.