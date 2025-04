De Laurentiis sta già pensando alla festa Scudetto? Potrebbe esserci una bellissima novità rispetto a due anni fa

La corsa allo Scudetto è lunga, con quattro partite ancora da giocare può succedere di tutto. Si può solo immaginare che la gioia dei tifosi sarebbe incontenibile e per festeggiarlo ADL avrebbe già qualche idea in mente. Come riporta Il Mattino, nonostante la grande scaramanzia, il presidente starebbe pensando di regalare una grande festa ai tifosi con tanto di bus scoperto per la città. Ci potrebbe quindi essere un bagno di folla per celebrare l’eventuale trofeo, destinato a rimanere nel cuore di giocatori e tifosi. Ci sarà ancora da lottare, il Napoli sa che non può permettersi passi falsi e Conte lavorerà tanto sull’aspetto mentale per questo rush finale.