Il Corriere dello Sport ha analizzato il periodo di forma eccezionale di Scott McTominay. Secondo il giornale, McTominay è attualmente il giocatore più in forma del Napoli, avendo segnato ben cinque gol nelle ultime tre partite, contribuendo così alla corsa verso il quarto Scudetto. Nonostante i successi, mantiene un profilo basso, evitando celebrazioni fuori dal campo e festeggia solo negli spogliatoi. Dopo aver avvicinato il Napoli al quarto Scudetto con cinque gol in meno di due settimane, ha vissuto una serata tranquilla senza festività post partita. In città erano presenti suo padre e il suo agente, e il giocatore ha scelto di mantenere un profilo basso fino a quando non ci sarà qualcosa di significativo da celebrare. McTominay è difficile da gestire nel modo che piace al proprio mister: è il centrocampista più prolifico mai allenato da Conte, insieme a Vidal. L’allenatore ha sempre saputo valorizzare i centrocampisti difensivi e offensivi, come in passato con altri talenti. McTominay non fa eccezione: ha segnato 11 gol in campionato, come Vidal alla Juve nel 2013-2014. Con quattro partite ancora da giocare, ad ogni nuovo traguardo raggiunto da McTominay, il suo connubio con Conte potrebbe diventare storico.