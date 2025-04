L’edizione attuale del Corriere dello Sport ha approfondito il celebre caso di ammutinamento del 2019. Secondo il quotidiano, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del ritiro imposto dal Napoli in quell’anno, rigettando il ricorso presentato da Allan. La situazione si riferisce al rifiuto della squadra azzurra di andare in ritiro dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo. L’annuncio della conclusione del lungo iter giudiziario arriva proprio oggi.Sono stati necessari cinque anni e mezzo e tre livelli di giudizio per chiarire che i calciatori non potevano sottrarsi al ritiro imposto dalla società dopo il pareggio con il Salisburgo in Champions League. Secondo i giudici della Suprema Corte, la decisione era legittima e non affatto vessatoria. Il Napoli aveva sanzionato i dissidenti e, dopo il verdetto del Collegio Arbitrale nel novembre 2021, quasi tutti accettarono un accordo con la società. Non però Hysaj, che fece ricorso al Tribunale di Napoli e successivamente alla Cassazione. Fecero scalpore poi le frasi offensive nei confronti del vicepresidente Edoardo De Laurentiis, portando alla condanna a una multa di 170 mila euro per il brasiliano.