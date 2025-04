Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi azzurri attesi a Lecce. Secondo il quotidiano, la grande corsa dei tifosi è iniziata per la trasferta a Lecce. Ieri è partita la vendita dei biglietti, e quelli per il settore ospiti, circa mille, sono stati esauriti in pochissimo tempo. La vendita online era vietata, quindi ci si è precipitati presso i rivenditori autorizzati, ma molti sono rimasti delusi. I residenti in Campania hanno dovuto rinunciare, mentre quelli provenienti da altre regioni hanno scelto di acquistare per altri settori. Si stima che in totale potrebbero essere oltre cinquemila i tifosi del Napoli presenti al Via del Mare. La trasferta di sabato è particolarmente attraente per diversi motivi. Oltre alla situazione in classifica, ci sono la comodità della data e dell’ora, due giorni dopo il 1° maggio, con la possibilità di un lungo ponte per molti o un semplice weekend in Salento a soli quattrocento chilometri da casa.