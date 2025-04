Attesa per gli esami di Buongiorno: in caso di lesione il suo campionato potrebbe essere già finito

L’infortunio di Alessandro Buongiorno è stata l’unica nota stonata della partita di domenica contro il Torino. Se per Anguissa dovrebbe trattarsi di una semplice botta al costato, per il centrale italiano si teme possa essere un problema di natura muscolare. Come riporta Repubblica, il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali e la speranza del Napoli è che non ci siano lesioni. L’ex Torino era al rientro dopo una tendinopatia all’adduttore e con i granata avrebbe dovuto riposare. Poi complice la febbre che ha colpito Raspadori a ridosso del match è stato mandato in campo e ora rischia un lungo stop. Se venisse confermata la lesione, il proseguo del campionato di Buongiorno potrebbe essere a forte rischio.