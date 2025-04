Ancelotti vicino all’addio: il Real ha già prenotato il suo sostituto

Dopo una stagione che potrebbe concludersi con 0 titoli, Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid. I Blancos sono pronti a ripartire da un nuovo ciclo e l’ex Napoli non ne farà parte. Il giornalista Nicolò Schira scrive su X: “Xabi Alonso è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Real Madrid dalla stagione 2025/2026″. Lo spagnolo ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2026, ma come riporta Sky France, nel suo contratto c’è una clausola speciale che gli consentirebbe di lasciare i tedeschi per accasarsi al Real Madrid. L’era di Re Carlo è giunta al termine e dopo tre Champions, due campionati spagnoli e altri svariati titoli resterà per sempre nel cuore e nella mente dei tifosi spagnoli.