Valcareggi: “Zerbin cresce a Venezia. Futuro? Dipenderà dalla salvezza”

Durante la cerimonia della quinta edizione del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the Sport”, tenutasi a Coverciano, il noto procuratore Furio Valcareggi ha ricevuto un prestigioso premio alla carriera e, a margine dell’evento, ha parlato del futuro di Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Venezia.

“Adesso ho Zerbin che sta facendo bene a Venezia, poi vediamo come andrà“, ha dichiarato Valcareggi dal palco. “Se il Venezia retrocede, tornerà a Napoli, con cui ha ancora altri quattro anni di contratto. Altrimenti, anche in caso di permanenza in Serie A, è probabile che torneremo comunque in azzurro per poi valutare una nuova destinazione“.

Il classe 1999 sta vivendo una stagione di crescita personale tra le fila dei lagunari, dove ha finora collezionato 14 presenze condite da un gol e un assist. Il suo futuro, dunque, resta strettamente legato al destino del Venezia nelle ultime giornate di campionato.