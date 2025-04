Repubblica – ” Conte ha giurato di non aver visto l’Inter, i giocatori invece… “

Conte avrà visto o pure no la partita dell’Inter contro la Roma ? Probabilmente rimarrà un mistero senza risposta. L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata proprio su questo episodio, eccone un estratto:

” Conte alla fine giurava sornione di aver visto «il secondo tempo di Fiorentina-Empoli, già soffriamo per le nostre partite, perché soffrire anche per quelle degli altri? Ho spento il telefono, alla fine ho sentito che qualcuno era contento ». I giocatori s’erano incollati alla tv in ritiro, una nemesi: dallo scudetto perso in albergo nel 2018 al sogno di una rivincita a sette anni di distanza. “