Mauro a Mediaset – ” I giocatori del Napoli hanno esperienza e personalità, sanno come si vince “

Massimo Mauro, ex giocatore, è intervenuto nel corso di ‘Pressing’, trasmissione in onda sui canali Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni in merito alla corsa scudetto tra Napoli ed Inter.

“ L’Inter ha incontrato una Roma che ha strameritato di vincere. Il Napoli ha giocato contro un avversario con quella maglia lì e deve essere più facile, il Toro color salmone, ma il Napoli ha strameritato, ha giocatori che hanno già vinto e lo si capisce da come hanno affrontato questa gara. “

” Il Toro marcava solo Lukaku, ma quelli che si inseriscono? McTominay determinante, ma bravo anche Politano, hanno personalità, esperienza, non hanno sbagliato la gara importante. L’Inter fino al 96’ col Bayern ha avuto grande grinta, applicazione, in campionato invece sono mancate. Il Napoli ha picchiato, l’Inter non ce l’ha fatta neanche in quello, sportivamente intendo. Così rischi se non sei alla pari dei rivali. “