Marchegiani a Sky – ” A me piace tantissimo un aspetto riguardo il Napoli, ecco quale “

Luca Marchegiani, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni al ” Club “, programma di Sky Sport, ed ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino. Di seguito un estratto delle sue parole:

“A me piace del Napoli il fatto che la squadra a fine stagione riesca a essere ancora concentrata e attenta ai dettagli. Parlo dell’attenzione tattica e di come con Conte i giocatori si mettano a disposizione di quello che serve. Non sono partite impossibili, vero, ma il Napoli ora sta accelerando e vince bene senza subire gol. Forse sarà uno sprint decisivo, chissà”.