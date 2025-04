Inter, Mkhitaryan avvisa il Napoli: “Siamo forti, vogliamo vincere qualcosa!”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali UEFA in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, lanciando anche un messaggio chiaro al Napoli: l’Inter è pronta a lottare su tutti i fronti.

“Non sarà facile“, ha ammesso Mkhitaryan parlando degli avversari blaugrana, “perché hanno una squadra molto giovane e talentuosa, con anche alcuni giocatori di grande esperienza. Sarà molto interessante, perché semifinali e finali sono sempre bellissime da giocare e da vedere. Speriamo di poter giocare al meglio delle nostre possibilità, disputare due grandi partite e cercare di raggiungere la finale“.

L’armeno ha poi sottolineato l’importanza di ogni singolo impegno: “Ogni partita è fondamentale, non importa se si gioca in Champions, in Serie A o in Coppa Italia. Affronteremo ogni gara con la stessa mentalità mostrata contro Bayern Monaco, Feyenoord e le altre squadre nella fase a gironi. Vedremo fin dove possiamo arrivare“.

Spazio anche a un pensiero su Simone Inzaghi, suo allenatore: “Ho un ottimo rapporto con lui. So quando essere serio e quando posso scherzare, conosco i limiti. È una persona molto intelligente e amichevole, e lo dimostra sia in campo che fuori. Sono felice di averlo incontrato in questa fase della mia carriera. Arrivare all’Inter a 33 anni e giocarci fino a 36 non è stato semplice: a quell’età spesso le prestazioni calano, ma grazie a lui posso ancora esprimermi ad alti livelli“.

Infine, un bilancio personale sulla stagione: “All’inizio non ero in difficoltà, ma semplicemente non ero in forma. Partita dopo partita sono migliorato, e oggi mi sento bene. Sono grato ai miei compagni e allo staff per il supporto. È una stagione difficile, ma vogliamo vincere qualcosa: abbiamo un grande gruppo e una squadra molto forte“