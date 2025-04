Il CdS elogia Conte: “Il suo Napoli è determinato e concentrato”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha espresso solo elogi per il Napoli di Antonio Conte, che si ritrova nella casella più in alto della classifica a sole 4 giornate dal termine. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Terza vittoria di fila e primo posto a +3 sull’Inter a quattro giornate dalla fine del campionato. Il suo Napoli si conferma solido in difesa ma anche letale in attacco e glaciale di testa: il ko dei nerazzurri non diventa un peso ma uno stimolo in più. La sua squadra parte a mille, concentrata, determinata. Vuole la vittoria e la costruisce alla sua maniera. Dal Maradona parte la lunga rincorsa al sogno. E i tifosi al novantesimo fanno festa. “