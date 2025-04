Criscitiello: “Inter rischia di perdere scudetto senza rivali storiche”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Sportitalia.com, soffermandosi sull’Inter:

“Se Inzaghi vince la Champions tutti in Piazza Duomo ma anche se dovesse perdere la finale ai rigori sarebbe un fallimento. Il motivo è abbastanza semplice: hai lasciato per strada troppi punti importanti in campionato, hai fatto solo brutte figure tutto l’anno con il peggior Milan degli ultimi 10 anni e rischi di perdere uno scudetto senza le rivali storiche, ma con un Napoli sperimentale preso a giugno da Antonio Conte sulle macerie dell’anno prima“.