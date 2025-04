Chiariello: “Qualcuno disse che il Napoli era stato truffato dallo United”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del proprio editoriale per Canale 21, in cui si è soffermato anche su Scott Mctominay:

“Mi viene da ridere quando un giornalista presuntamente libero, ma molto interista, l’estate scorsa disse: ‘30 milioni Scott McTominay? Non avrei mai immaginato che il Napoli si facesse buggerare così dal Manchester United. Questa frase sta facendo il giro di tutti i social, l’autore, poverino, sbeffeggiato a più non posso. Credo che si giochi il posto per la bufala più grande della storia delle previsioni calcistiche con il povero Eziolino Capuano che disse che Mertens non avrebbe fatto più di otto partite“.