Cds – Napoli, da che pianeta è venuto McTominay? Impatto devastante per lo scozzese

Il Corriere dello Sport elogia Scott McTominay, autore di una doppietta decisiva nella sfida vinta contro il Torino allo stadio Maradona: “«De què planeta viniste?». Non si arrabbierà Maradona da lassù se citiamo la domanda che fece al mondo il famoso telecronista Victor Hugo Morales quando gli vide segnare il gol del secolo ai Mondiali in Messico. Perchè chi sta vedendo giocare Scott McTominay, probabilmente, si sta ponendo lo stesso interrogativo. Da che pianeta à venuto? L’uomo che sta decidendo la lotta scudetto arriva dalla Scozia, ma sembra un marziano. Cinque gol nelle ultime tre partite, undici in campionato, un impatto devastante in Serie A. Il rischio di diventare il miglior giocatore del torneo, un barrilete cosmico. Conte lo aveva punto nell’orgoglio tre settimane fa, gli aveva chiesto i gol per credere ancora nel sogno. La risposta è stata da campione, da fuoriclasse assoluto“.