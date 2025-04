Bianchi a KKN – ” Finchè non raggiungi il traguardo, è meglio stare attenti. Inter ? Calo fisiologico, ecco il perchè “

Ottavio Bianchi, ex allenatore, è intervenuto a RadioGoal su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al Napoli e all’Inter:

” Finchè non si passa il traguardo meglio stare sempre coperti, dicevamo che il Napoli aveva il vantaggio di non fare le coppe e così è stato. Ero a colazione con Prandelli e discutevamo proprio di questo. Quando sei lì è difficile, i microtraumi influiscono, quando hai la settimana per recuperarli è un vantaggio. “

” Se giochi con le squadre attrezzate ci lasci la pelle, il calo dell’Inter ha una spiegazione fisiologica che capita anche alle squadre europee. Il collettivo viene esaltato dalle qualità del singolo, è come una grande orchestra. Adesso il Napoli ha anche l’esperienza per essere in grado di gestire la situazione, l’Inter è sulle ginocchia. Un’annanta che fino a 10 giorni fa poteva essere straordinaria ed ora si sta trasformando in un incubo. “