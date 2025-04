Bergomi a Sky: “McTominay è un secondo attaccante, fa tutto! Sull’Inter dico questo”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky durante Sky Calcio Club. Di seguito un estratto:

” Il Napoli ha una identità forte, se in Italia hai fisicità alla lunga paga. McTominay è un secondo centrale offensivo, aveva come riferimento Casadei e seguiva l’inserimento in area: in più difende, ed i numeri difensivi del Napoli sono incredibili, zero gol subiti di testa e sui calci d’angolo. Il Napoli se non fosse stato raggiunto da Lazio e Roma negli ultimi minuti, poteva essere ancora più avanti: non nella proposta che vediamo adesso, ma quasi mai è andato in svantaggio. L’Inter ha perso energia? Col Bayern Monaco al ritorno, fisiche e mentali. L’Inter esce vincente ma segna su calci da fermo, subisce tutta la partita e ci sono state delle sliding doors: Kane che sbaglia davanti alla porta e Muller che può raddoppiare. Ha trovato tre avversarie forti, non aveva margini di errore poi l’età media è alta e ci sono stati degli infortuni. “