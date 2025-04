Beppe Bergomi, ex giocatore, è intervenuto al Club, a Sky Sport, esprimendo la sua opinione in merito al Napoli. Di seguito un estratto:

“ Sono sempre convinto che quando nel nostro campionato hai fisicità alla lunga vinci, e il Napoli ha fisicità. Ma poi McTominay non solo segna, ma torna dietro e difende bene. I numeri difensivi sono incredibili: zero gol di testa, zero gol da corner. Nient’altro da aggiungere. “