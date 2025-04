Serie A, Inter-Roma: Arnautovic affianca Lautaro, Ranieri sceglie Dovbyk e Shomurodov in attacco

Nella trentaquattresima giornata di Serie A, l’Inter scenderà in campo alle ore 15:00 per sfidare la Roma di Ranieri e mettere pressione sul Napoli che giocherà stasera contro il Torino.

La squadra di Inzaghi, dopo la cocente sconfitta nel derby di Coppa Italia torna in campo in campionato prima dell’andata di Champions League contro il Barcellona; mister Inzaghi nonostante il match in programma mercoledì non attua turnover schierando la miglior formazione possibile fatta eccezione per gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan rimpiazzati da Carlos Augusto e Frattesi, assente l’infortunato Thuram.

Ranieri lascia fuori a sorpresa Saelemekers rilanciando il capitano Lorenzo Pellegrini e schiera Soulè dietro la coppia d’attacco formata dall’ucraino Dovbyk e Shomurodov.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore Inzaghi.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Angeliño, Pellegrini, Cristante, Koné; Soulé; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore Ranieri.